Ramalan Karier Zodiak Leo Minggu, 25 Oktober 2026: Belajar dari Kesalahan dan Terus Berkembang

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Leo perlu menyikapi perjalanan karier dengan lebih bijaksana pada Minggu, 25 Oktober 2026, terutama ketika hasil pekerjaan belum sepenuhnya memenuhi harapan.
Kekeliruan kecil dalam menyelesaikan tugas bukan berarti kamu tidak memiliki kemampuan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk mengenali hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.
Jika menemukan hasil pekerjaan yang kurang memuaskan, Leo sebaiknya tidak terus terjebak dalam penyesalan atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan.
Cobalah meninjau kembali proses yang sudah dilakukan untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara mencegah kekeliruan serupa pada kesempatan berikutnya.
Sikap terbuka terhadap evaluasi akan membantu kamu berkembang tanpa harus kehilangan keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki.
Sebaliknya, terlalu keras mengkritik diri sendiri justru dapat mengganggu konsentrasi dan membuat pekerjaan lain terasa semakin sulit diselesaikan.
Karena itu, fokuslah pada langkah perbaikan yang bisa dilakukan daripada menghabiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan kesalahan yang sudah terjadi.
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Jawa Pos
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