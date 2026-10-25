Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Minggu, 25 Oktober 2026: Perkuat Tabungan Secara Bertahap

JawaPos.com - Keuangan Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026, perlu dikelola dengan lebih terarah, terutama jika Anda sedang menyiapkan tabungan untuk kebutuhan penting atau rencana jangka panjang.

Kondisi finansial yang cukup stabil bisa menjadi modal untuk membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat, asalkan Anda tetap mampu membedakan kebutuhan utama dan keinginan sesaat.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai dengan memeriksa kembali arus pemasukan dan pengeluaran agar gambaran kondisi keuangan terlihat lebih jelas.

Catat berbagai kebutuhan rutin, mulai dari biaya makan, tagihan bulanan, transportasi, hingga kewajiban lain yang harus dipenuhi.

Setelah kebutuhan utama diperhitungkan, tentukan jumlah yang memungkinkan untuk disimpan tanpa membuat anggaran sehari-hari menjadi terlalu ketat.

Jika selama ini Anda hanya menabung dari sisa uang di akhir bulan, cobalah mengubah kebiasaan tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan segera setelah uang diterima.