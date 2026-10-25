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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.48 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Minggu, 25 Oktober 2026: Kabar Baik di Tempat Kerja dan Peluang Asmara

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini membawa peluang positif dalam kehidupan asmara dan karier.

Kabar baik atau pesan penting dari tempat kerja berpotensi memberikan angin segar bagi perjalanan profesional Anda.

Agar dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, Sagitarius disarankan untuk membagi tujuan besar menjadi beberapa langkah kecil yang lebih mudah dicapai.

Dalam urusan percintaan, Sagitarius yang masih lajang berpeluang menemukan kecocokan dengan seseorang yang memiliki kepribadian ceria.

Sementara itu, mereka yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai mempertimbangkan langkah serius dalam hubungan.

Dari sisi keuangan, keinginan untuk menikmati kenyamanan perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang. Jangan lupa menjaga kesehatan mental dan fisik agar tekanan aktivitas tidak mengganggu keseimbangan hidup.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Sagitarius secara lebih lengkap pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Cinta Sagitarius

Kehidupan asmara Sagitarius diperkirakan membawa suasana yang menyenangkan.

Bagi yang masih lajang, ada peluang untuk menjalin kedekatan dengan seseorang yang memiliki selera humor dan kepribadian ceria. Dalam ramalan astrologi, sosok tersebut mungkin memiliki zodiak Capricorn.

Jika bertemu seseorang yang menarik perhatian, manfaatkan kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh.

Tidak perlu terburu-buru menentukan status hubungan hanya karena merasa cocok pada pertemuan pertama. Berikan waktu agar kedekatan emosional dapat tumbuh secara alami.

Sementara itu, Sagitarius yang sudah menjalin hubungan mungkin mulai memikirkan masa depan bersama pasangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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