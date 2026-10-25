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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Minggu, 25 Oktober 2026: Rawat Kedekatan Lewat Komunikasi

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Gemini pada Minggu, 25 Oktober 2026, mungkin membutuhkan perhatian ekstra agar hubungan tetap terasa dekat meskipun aktivitas sehari-hari menyita banyak waktu dan energi.

Situasi ini dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi cara Anda menjaga hubungan, terutama dalam menunjukkan kepedulian dan menyampaikan perasaan kepada orang yang disayangi.

Berikut ramalan asmara zodiak Gemini pada Minggu, 25 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Gemini yang sudah memiliki pasangan, kesibukan pekerjaan maupun rutinitas pribadi berpotensi mengurangi kesempatan untuk menikmati waktu romantis bersama.

Jika dibiarkan berlangsung terlalu lama, kebiasaan menjalani aktivitas masing-masing dapat membuat komunikasi terasa semakin terbatas.

Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta berarti rasa cinta mulai berkurang.

Hubungan yang sehat tetap membutuhkan upaya dari kedua pihak agar kedekatan emosional tidak hilang di tengah berbagai tanggung jawab.

Cobalah menyisihkan waktu untuk berbincang dengan pasangan tanpa terus memeriksa pekerjaan atau sibuk dengan perangkat elektronik.

Editor: Novia Tri Astuti
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