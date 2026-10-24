Karier Makin Cemerlang! 7 Shio Ini Diprediksi Kebanjiran Rezeki Berkat Pekerjaan dan Usahanya

seseorang yang kariernya melaju cepat./Freepik/sanjuphotography



JawaPos.com - Dalam siklus astrologi Tiongkok, keberuntungan tidak hanya datang dari langit, tetapi juga dari kerja keras dan waktu yang selaras dengan energi alam semesta.

Tahun ini, bintang karier bersinar lebih terang bagi beberapa shio unggulan.

Mereka yang berada di jalur keberuntungan akan merasakan perubahan signifikan: usaha membaik, peluang meningkat, dan rezeki mengalir deras.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, para ahli astrologi Tiongkok memprediksi bahwa tujuh shio berikut akan mengalami lonjakan pesat dalam hal karier dan keuangan.



Mari kita simak satu per satu, siapa saja mereka yang diramalkan mengalami karier melaju cepat tahun ini.



1. Shio Naga – Pemimpin yang Kembali Berjaya



Bagi Shio Naga, tahun ini adalah momentum kebangkitan.

Setelah masa-masa penuh tantangan, akhirnya energi keberuntungan kembali memihak.

Dalam dunia kerja, mereka akan mendapat pengakuan dari atasan atau rekan bisnis.

Banyak proyek besar yang siap dijalankan, dan kemampuan mereka memimpin tim akan menjadi kunci kesuksesan.



Usaha yang sempat tertunda kini bergerak cepat, ibarat naga yang bangkit dari air, siap terbang menuju langit tinggi.

Kenaikan jabatan atau peluang investasi menguntungkan sangat mungkin terjadi.



Pesan finansial: Jangan ragu mengambil tanggung jawab besar, karena itulah pintu menuju rezeki melimpah.



2. Shio Kerbau – Ketekunan Berbuah Emas



Kerbau dikenal sebagai pekerja keras dan sabar.

Tahun ini, kesabaran itu akhirnya terbayar.

Bagi para Shio Kerbau yang telah lama menanam benih usaha, saatnya menuai hasilnya.

Pekerjaan akan mengalir lancar, klien bertambah, dan stabilitas finansial meningkat.



Dalam karier, mereka akan dipandang sebagai sosok yang bisa diandalkan, sehingga peluang promosi terbuka lebar.

Bagi pengusaha, kontrak besar atau pelanggan tetap akan menjadi sumber pemasukan yang stabil.



Pesan finansial: Jangan berhenti saat di puncak—manfaatkan momentum untuk memperluas jaringan dan investasi jangka panjang.



3. Shio Harimau – Energi Tindakan Membawa Keberuntungan



Harimau dikenal penuh semangat dan berani mengambil risiko.

Energi planet keberuntungan berpihak pada mereka, mendorong pertumbuhan luar biasa dalam karier dan usaha.

Tahun ini, ide-ide kreatif Harimau akan menarik perhatian banyak pihak.



Mereka yang bergerak di bidang kreatif, pemasaran, atau manajemen proyek akan menikmati lonjakan penghasilan.

Dukungan dari orang berpengaruh akan datang pada waktu yang tepat.



Pesan finansial: Gunakan keberanian dengan strategi. Jangan asal menerkam peluang—pilih yang paling potensial untuk hasil besar.



4. Shio Kuda – Kecepatan Jadi Kunci Sukses



Bagi Shio Kuda, tahun ini bagaikan lintasan lurus tanpa hambatan.

Proyek yang tertunda mulai menunjukkan hasil, dan keberuntungan finansial meningkat pesat.

Energi positif membuat mereka produktif, kreatif, dan lebih fokus.



Kecepatan dalam mengambil keputusan serta kemampuan beradaptasi menjadi senjata utama mereka.

Beberapa Kuda bahkan akan menemukan sumber pendapatan baru dari bidang yang tak terduga.



Pesan finansial: Jangan hanya berlari cepat—pastikan arahmu tepat. Kelola pendapatan baru dengan bijak agar stabilitas tetap terjaga.



5. Shio Monyet – Strategi Cerdas Meningkatkan Penghasilan



Monyet selalu dikenal licik dalam hal strategi dan cepat membaca peluang.

Tahun ini, kecerdasan mereka diuji dan membuahkan hasil besar.

Dalam dunia kerja, mereka akan menemukan celah-celah untuk berkembang dan meningkatkan posisi.



Bagi wirausahawan Shio Monyet, ide-ide inovatif akan menghasilkan keuntungan nyata.

Pendapatan tambahan bisa datang dari investasi atau proyek digital.



Pesan finansial: Gunakan kepintaranmu untuk membangun sistem—bukan sekadar mencari untung sesaat.



6. Shio Ayam – Disiplin Membuka Jalan Sukses



Ayam selalu teratur, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

Tahun ini, kerja keras mereka mendapat sorotan.

Banyak yang akan mengakui kemampuan Shio Ayam dalam mengelola proyek besar dengan efisien.



Kabar baik datang bagi Ayam yang bekerja di bidang profesional seperti keuangan, hukum, atau pendidikan.

Kestabilan ekonomi meningkat dan karier menanjak karena reputasi yang kuat.



Pesan finansial: Pertahankan disiplin dan keteraturan, karena itulah kunci menjaga aliran rezeki tetap lancar.



7. Shio Babi – Keberuntungan Mengalir dari Kerendahan Hati



Bagi Shio Babi, kesederhanaan mereka justru menjadi magnet keberuntungan.

Tahun ini, dukungan dari orang sekitar mengalir deras.

Karier meningkat berkat kolaborasi dan kepercayaan yang tumbuh di lingkungan kerja.



Rezeki datang secara natural tanpa perlu dikejar terlalu keras.

Namun, penting bagi Babi untuk tetap fokus agar peluang tidak terlewat.



Pesan finansial: Jangan ragu berbagi rezeki.

Kebaikan hati akan memperluas jalan keberuntunganmu.