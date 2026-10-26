6 Alasan Mengapa Lebih Banyak Usaha Tidak Selalu Menghasilkan Hal yang Baik Menurut Psikologi

Seseorang yang memperoleh hasil yang tak seberapa. (Magnific)

JawaPos.com - Kita sering tumbuh dengan satu keyakinan sederhana: semakin keras kita berusaha, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan hasil yang baik.



Keyakinan itu tidak sepenuhnya salah. Usaha memang penting. Tanpa tindakan, hampir tidak ada perubahan yang bisa terjadi. Namun, psikologi menunjukkan bahwa usaha yang besar tidak selalu menghasilkan hasil yang besar.



Bahkan dalam banyak situasi, seseorang bisa bekerja jauh lebih keras daripada orang lain, tetapi hasil yang diperoleh justru lebih buruk. Ada orang yang terus belajar tetapi nilainya tidak banyak meningkat. Ada yang bekerja tanpa henti tetapi kariernya tidak berkembang. Ada yang berusaha mempertahankan hubungan dengan segala cara, tetapi hubungan tersebut justru semakin buruk.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Karena usaha hanyalah salah satu bagian dari proses. Hasil dipengaruhi oleh arah, strategi, kondisi psikologis, kemampuan beradaptasi, lingkungan, dan kemampuan seseorang memahami apa yang sebenarnya sedang ia lakukan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), dalam psikologi, ada beberapa alasan mengapa usaha yang lebih banyak tidak otomatis menghasilkan sesuatu yang lebih baik.



1. Kita Bisa Terlalu Sibuk Berusaha Sampai Tidak Lagi Memikirkan Arah



Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap bahwa bergerak lebih cepat selalu lebih baik daripada berhenti sejenak.



Padahal, psikologi membedakan antara aktivitas dan kemajuan.



Seseorang bisa sangat aktif tanpa benar-benar bergerak menuju tujuan yang tepat.



Bayangkan seseorang yang ingin meningkatkan kariernya. Ia bekerja lebih lama, mengambil lebih banyak pekerjaan, menghadiri lebih banyak rapat, menjawab lebih banyak pesan, dan selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor.



Dari luar, ia terlihat sangat rajin.



Namun, jika pekerjaan yang dilakukannya tidak meningkatkan keterampilan, tidak membangun hubungan profesional, atau tidak membawa dirinya lebih dekat pada tujuan kariernya, maka banyaknya usaha tersebut belum tentu menghasilkan kemajuan.



Inilah yang sering disebut sebagai busy but not productive—sibuk, tetapi tidak produktif.



Psikologi perilaku menunjukkan bahwa manusia mudah mengasosiasikan aktivitas dengan kemajuan. Ketika kita melakukan sesuatu terus-menerus, kita merasa sedang bergerak. Perasaan tersebut dapat membuat kita lupa bertanya:



"Apakah yang saya lakukan benar-benar membawa saya ke tempat yang saya inginkan?"



Masalahnya bukan kurangnya usaha.



Masalahnya adalah arah usaha tersebut.



Usaha tanpa arah dapat menjadi jebakan



Ketika seseorang sudah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk sesuatu, ia juga cenderung merasa sayang untuk berhenti. Ini berkaitan dengan fenomena psikologis yang dikenal sebagai sunk cost effect.



Kita merasa:



"Saya sudah berusaha sejauh ini. Masa saya harus berhenti sekarang?"



Akibatnya, kita terus mempertahankan strategi yang sebenarnya tidak efektif hanya karena sudah terlalu banyak investasi yang diberikan.



Padahal, usaha masa lalu tidak otomatis membuat strategi yang salah menjadi benar.



Terkadang keputusan paling rasional bukanlah menambah usaha, tetapi mengubah arah.



2. Usaha yang Terlalu Besar Bisa Menimbulkan Kelelahan Mental



Ada anggapan bahwa orang yang benar-benar menginginkan sesuatu harus terus berjuang tanpa berhenti.



Masalahnya, manusia bukan mesin.



Otak membutuhkan istirahat. Tubuh membutuhkan pemulihan. Emosi membutuhkan ruang untuk kembali stabil.



Ketika seseorang terus memaksakan diri, kualitas pikirannya dapat menurun.



Ia mungkin masih bekerja selama sepuluh jam, tetapi kemampuan konsentrasinya tidak sama dengan ketika ia bekerja dalam kondisi segar selama beberapa jam.



Kelelahan juga dapat memengaruhi:



kemampuan mengambil keputusan,



pengendalian emosi,



kreativitas,



perhatian,



motivasi,



kemampuan memecahkan masalah,



dan kemampuan melihat situasi secara objektif.



Inilah salah satu alasan mengapa lebih banyak waktu yang dihabiskan tidak selalu berarti lebih banyak hasil yang diperoleh.



Misalnya, seseorang belajar selama delapan jam tanpa istirahat.



Ia mungkin merasa sudah memberikan usaha maksimal.



Namun, jika pada beberapa jam terakhir konsentrasinya sudah sangat menurun, tambahan waktu tersebut mungkin menghasilkan sedikit sekali manfaat.



Sebaliknya, belajar dengan strategi yang lebih baik, diselingi istirahat, tidur yang cukup, dan evaluasi berkala bisa memberikan hasil yang lebih efektif.



Istirahat bukan kebalikan dari usaha



Banyak orang menganggap istirahat sebagai tanda kemalasan.



Padahal, dalam banyak konteks, istirahat adalah bagian dari proses mempertahankan performa.



Kita tidak selalu membutuhkan lebih banyak usaha.



Kadang-kadang kita membutuhkan pemulihan yang lebih baik.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya harus berusaha lebih keras."



dan



"Saya harus mengelola energi saya dengan lebih baik."



Orang yang hanya fokus pada jumlah usaha bisa mengabaikan kualitas kondisi psikologisnya.



3. Kita Bisa Menggunakan Strategi yang Salah Secara Berulang-Ulang



Salah satu prinsip penting dalam kehidupan adalah:



Usaha yang salah tidak menjadi benar hanya karena dilakukan lebih banyak.



Bayangkan seseorang mencoba membuka pintu yang terkunci dengan mendorongnya terus-menerus.



Ia mendorong lebih kuat.



Tidak berhasil.



Ia mendorong lebih keras lagi.



Tetap tidak berhasil.



Kemudian ia menyimpulkan bahwa dirinya kurang kuat.



Padahal masalahnya bukan kekuatan.



Pintunya mungkin harus ditarik.



Dalam kehidupan, kita sering melakukan hal yang sama.



Ketika hasil tidak sesuai harapan, respons pertama kita adalah meningkatkan intensitas usaha. Kita bekerja lebih keras, belajar lebih lama, mencoba lagi, mengirim lebih banyak pesan, atau terus menggunakan pendekatan yang sama.



Padahal yang dibutuhkan mungkin bukan peningkatan usaha, melainkan perubahan strategi.



Pengalaman tidak otomatis menghasilkan pembelajaran



Seseorang bisa melakukan kesalahan yang sama selama bertahun-tahun tanpa benar-benar belajar darinya.



Mengapa?



Karena pengalaman dan pembelajaran bukan hal yang sama.



Pengalaman baru menjadi pembelajaran ketika seseorang bersedia mengevaluasi:



Apa yang berhasil?



Apa yang tidak berhasil?



Mengapa tidak berhasil?



Apa yang bisa saya ubah?



Apakah asumsi saya sejak awal benar?



Tanpa evaluasi, seseorang hanya mengulang perilaku lama.



Itulah mengapa terkadang sepuluh tahun pengalaman sebenarnya bisa menjadi satu tahun pengalaman yang diulang sepuluh kali.



Usaha yang produktif membutuhkan umpan balik.



Bukan sekadar pengulangan.



4. Kita Sering Terjebak dalam Perfeksionisme



Perfeksionisme sering terlihat seperti sifat positif.



Orang yang perfeksionis biasanya memiliki standar tinggi, bekerja keras, memperhatikan detail, dan ingin menghasilkan sesuatu yang berkualitas.



Namun, perfeksionisme juga dapat menjadi penghambat.



Mengapa?



Karena seseorang bisa menghabiskan terlalu banyak energi untuk membuat sesuatu "sempurna", padahal sesuatu tersebut sebenarnya sudah cukup baik untuk digunakan, dipublikasikan, atau diselesaikan.



Misalnya seseorang ingin membuat sebuah tulisan.



Ia terus memperbaiki kalimat.



Kemudian mengganti judul.



Kemudian membaca ulang.



Kemudian mengganti pembukaan.



Kemudian meragukan seluruh isinya.



Akhirnya, tulisan tersebut tidak pernah benar-benar dipublikasikan.



Dalam kondisi seperti ini, standar tinggi justru menghambat hasil.



Perfeksionisme sering berkaitan dengan ketakutan terhadap kesalahan



Di balik keinginan untuk sempurna, terkadang terdapat ketakutan:



"Bagaimana jika hasil saya buruk?"



"Bagaimana jika orang lain menilai saya?"



"Bagaimana jika saya gagal?"



"Bagaimana jika ternyata saya tidak cukup bagus?"



Akibatnya, seseorang terus memperbaiki sesuatu bukan karena perbaikan tersebut benar-benar diperlukan, tetapi karena ia ingin mengurangi rasa tidak nyaman yang muncul ketika harus menghadapi penilaian atau kemungkinan gagal.



Dengan kata lain, usaha tambahan terkadang bukan untuk meningkatkan hasil, tetapi untuk menenangkan kecemasan.



Ini perbedaan yang sangat penting.



Tidak semua usaha tambahan meningkatkan kualitas.



Sebagian usaha tambahan hanya meningkatkan rasa aman sementara.



5. Emosi Kita Bisa Membuat Usaha Menjadi Tidak Efektif



Kita sering berpikir bahwa keputusan yang kita ambil sepenuhnya rasional.



Padahal manusia bukan makhluk yang selalu berpikir secara objektif.



Emosi memiliki pengaruh besar terhadap cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mengambil keputusan.



Ketika seseorang sedang marah, takut, kecewa, atau sangat tertekan, ia mungkin tetap berusaha keras.



Namun, usaha tersebut dapat diarahkan oleh emosi.



Misalnya seseorang merasa tidak dihargai dalam pekerjaannya.



Karena ingin membuktikan dirinya, ia mulai bekerja jauh lebih keras.



Ia mengambil lebih banyak tanggung jawab.



Ia tidur lebih sedikit.



Ia berusaha menunjukkan bahwa dirinya paling layak mendapatkan pengakuan.



Namun, semakin ia bekerja, semakin ia merasa frustrasi karena penghargaan yang diharapkan tidak datang.



Dalam situasi seperti ini, usaha bukan lagi didorong oleh tujuan yang sehat, tetapi oleh kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain.



Motivasi yang berbeda dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda



Ada perbedaan antara:



"Saya ingin melakukan ini karena penting bagi saya."



dan



"Saya harus melakukan ini supaya orang lain mengakui bahwa saya berharga."



Keduanya dapat menghasilkan usaha yang sama besar.



Namun, dampak psikologisnya bisa sangat berbeda.



Jika harga diri seseorang terlalu bergantung pada hasil, kegagalan kecil dapat terasa seperti serangan terhadap identitas dirinya.



Akhirnya, ia bukan hanya bekerja untuk mencapai tujuan.



Ia bekerja untuk membuktikan bahwa dirinya cukup baik.



Hal tersebut dapat membuat proses menjadi jauh lebih melelahkan.



6. Kita Mengabaikan Faktor yang Tidak Bisa Kita Kendalikan



Ini mungkin salah satu alasan yang paling sulit diterima.



Kadang-kadang seseorang sudah melakukan semuanya dengan benar, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan.



Mengapa?



Karena hasil kehidupan tidak hanya ditentukan oleh usaha pribadi.



Ada faktor lain seperti:



kondisi ekonomi,



keputusan orang lain,



kesempatan,



waktu,



lingkungan,



kesehatan,



kompetisi,



keberuntungan,



perubahan keadaan,



dan berbagai faktor yang berada di luar kendali kita.



Ini bukan berarti usaha tidak penting.



Justru sebaliknya.



Usaha tetap penting karena merupakan salah satu hal yang bisa kita kendalikan.



Tetapi masalah muncul ketika kita menganggap bahwa usaha adalah satu-satunya variabel yang menentukan hasil.



Ketika hasil buruk terjadi, kita kemudian menyalahkan diri sendiri:



"Saya kurang berusaha."



Padahal belum tentu.



Mungkin strateginya salah.



Mungkin situasinya tidak mendukung.



Mungkin waktunya belum tepat.



Mungkin tujuan tersebut memang sangat sulit dicapai.



Atau mungkin ada faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan.



Menerima keterbatasan bukan berarti menyerah



Ada perbedaan antara menyerah dan menerima kenyataan.



Menyerah berarti:



"Saya tidak bisa melakukan apa-apa."



Sementara penerimaan berarti:



"Saya memahami apa yang tidak bisa saya kendalikan, sehingga saya bisa memusatkan energi pada hal yang masih bisa saya lakukan."



Secara psikologis, cara berpikir seperti ini jauh lebih sehat.



Kita berhenti membuang energi untuk mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita.



Jadi, Apakah Berusaha Keras Itu Salah?



Tidak.



Masalahnya bukan pada banyaknya usaha.



Masalahnya adalah ketika kita menganggap bahwa jumlah usaha selalu menjadi penentu utama keberhasilan.



Usaha tetap diperlukan.



Namun usaha yang efektif biasanya membutuhkan beberapa hal lain:



Arah + strategi + evaluasi + energi + fleksibilitas + kesabaran.



Seseorang yang hanya meningkatkan usaha tanpa mengevaluasi arah bisa berjalan semakin jauh dari tujuan.



Seseorang yang hanya bekerja keras tanpa istirahat bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan jernih.



Seseorang yang terus menggunakan strategi yang sama tanpa melihat hasil bisa mengulang kegagalan.



Seseorang yang terlalu takut gagal bisa menghabiskan seluruh energinya untuk mengejar kesempurnaan.



Dan seseorang yang mencoba mengendalikan semua hasil kehidupan bisa mengalami kelelahan karena berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak berada di tangannya.



Yang Dibutuhkan Bukan Selalu Lebih Banyak Usaha, tetapi Usaha yang Lebih Tepat



Mungkin salah satu pertanyaan paling penting yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri bukan:



"Apakah saya sudah berusaha cukup keras?"



Tetapi:



"Apakah usaha saya saat ini benar-benar membawa saya ke arah yang saya inginkan?"



Pertanyaan tersebut memaksa kita berhenti sejenak.



Kita mulai mengevaluasi.



Apakah strategi ini bekerja?



Apakah saya sedang berkembang?



Apakah saya hanya sibuk?



Apakah saya kelelahan?



Apakah saya mempertahankan sesuatu hanya karena sudah terlalu lama menjalaninya?



Apakah saya takut mengubah arah?



Apakah tujuan ini benar-benar milik saya?



Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terkadang jauh lebih berharga daripada sekadar menambah jam kerja.



Karena hidup tidak selalu memberikan hasil terbaik kepada orang yang paling banyak mengeluarkan tenaga.



Sering kali, hasil yang lebih baik datang kepada orang yang mampu mengarahkan tenaganya dengan tepat.



Kesimpulan



Ada saatnya kita memang harus bekerja lebih keras.



Tetapi ada juga saatnya kita harus berhenti dan bertanya apakah kita sedang bekerja keras untuk sesuatu yang benar.



Enam alasan mengapa lebih banyak usaha tidak selalu menghasilkan hal yang baik adalah:



Kita bisa terlalu sibuk berusaha sampai kehilangan arah.



Usaha yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik.



Strategi yang salah tidak menjadi benar hanya karena dilakukan berulang kali.



Perfeksionisme dapat membuat usaha tambahan justru menghambat penyelesaian.



Emosi dapat membuat usaha didorong oleh kecemasan, pembuktian diri, atau ketakutan.



Hasil kehidupan dipengaruhi banyak faktor yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita.



Karena itu, ketika sesuatu tidak berhasil, jangan selalu menyimpulkan bahwa Anda kurang berusaha.



Mungkin Anda perlu berusaha lebih keras.



Tetapi mungkin juga Anda perlu berhenti sebentar, mengevaluasi, mengubah strategi, beristirahat, atau bahkan mengubah arah.



Sebab pada akhirnya, kehidupan bukan hanya tentang seberapa keras kita berjalan.



