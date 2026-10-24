Dijanjikan Kemakmuran! 5 Shio Ini Diramal Bakal Ketiban Rezeki Besar

seseorang yang disodori kekayaan./Freepik/Madushika
JawaPos.com – Kepercayaan mengenai shio dan peruntungan masih menarik perhatian banyak orang, terutama ketika berkaitan dengan kekayaan dan kesejahteraan keluarga. Dalam tradisi astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan peluang, tantangan, serta perjalanan hidup seseorang.
Ada pula ramalan yang menggambarkan periode tertentu sebagai waktu yang penuh harapan, ketika peluang finansial dipercaya terbuka lebih luas. Gambaran ini sering dikaitkan dengan datangnya kesempatan bisnis, perkembangan karier, hingga dukungan dari orang-orang di sekitar.
Bagi sebagian orang, kepercayaan tersebut menjadi pengingat untuk terus berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Namun, ramalan shio tidak dapat memastikan seseorang akan memperoleh kekayaan atau mengalami perubahan nasib secara mendadak.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang digambarkan memperoleh restu Dewa Langit untuk membawa perubahan positif bagi kehidupan keluarga. Kelima shio tersebut adalah Naga, Ular, Kuda, Babi, dan Anjing.
Berikut gambaran peruntungan masing-masing shio menurut ramalan tersebut.
Dalam mitologi Tiongkok, Naga dikenal sebagai lambang kekuatan, kewibawaan, dan kemuliaan. Karakter tersebut membuat shio ini kerap dikaitkan dengan ambisi besar serta kemampuan memimpin.
Dalam ramalan peruntungan, pemilik shio Naga digambarkan memiliki peluang untuk memperbaiki keadaan finansial melalui ide-ide baru dan keberanian mengambil langkah penting. Kesempatan mengembangkan usaha, menjalankan proyek baru, atau menemukan solusi atas persoalan ekonomi bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Meski demikian, setiap keputusan tetap membutuhkan pertimbangan matang. Keberanian yang diimbangi perencanaan dan pengelolaan risiko dapat membantu seseorang memanfaatkan peluang secara lebih bijaksana.
Pesan untuk Shio Naga: Jangan ragu menetapkan tujuan besar, tetapi pastikan setiap langkah didukung persiapan dan perhitungan yang realistis.
Shio Ular sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, cermat, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Dalam urusan finansial, karakter tersebut dikaitkan dengan kecakapan menyusun strategi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
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Jawa Pos
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