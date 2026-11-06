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Penulis: Aulia Rahmi
Sabtu, 7 November 2026 | 06.31 WIB

Ramalan 4 Shio yang Ketiban Rezeki Hingga Miliaran pada November 2026, Siapa Saja?

Ilustrasi Shio Ketiban Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Ketiban Rezeki (magnific)

Menariknya, datangnya keberuntungan tidak selalu digambarkan melalui satu sumber penghasilan.

Rezeki besar bisa saja berkaitan dengan perkembangan bisnis, keberhasilan pekerjaan, peluang kerja sama, hasil penjualan aset, hingga warisan atau pemberian dari orang lain.

Setiap peluang tersebut membutuhkan kesiapan, ketekunan, dan keputusan yang tepat agar dapat memberikan hasil maksimal.

Lantas, siapa saja shio yang masuk dalam daftar keberuntungan finansial November 2026?

Berdasarkan gambaran kartu tarot dalam pembacaan ini, Shio Macan, Naga, Ular, dan Babi menjadi 4 shio yang diprediksi memiliki peluang menarik untuk memperoleh kelimpahan rezeki.

Berikut ulasannya yang dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Jumat (06/11).

1. Shio Macan: Karisma dan Kecerdikan Membuka Peluang Rezeki Besar

Shio Macan digambarkan sebagai sosok cerdas, cerdik, dan memiliki karisma kuat sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Mereka juga dikenal memiliki kemampuan memberikan nasihat serta menjalin hubungan baik, baik dalam lingkungan pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.

Karakter tersebut diprediksi dapat menjadi salah satu modal penting untuk membuka peluang finansial pada November 2026.

Dalam pembacaan tarot, Shio Macan berpeluang memperoleh rezeki hingga Rp2 miliar melalui bisnis yang semakin berkembang, produk yang viral di media sosial, proyek bernilai besar, maupun kerja sama dengan mitra potensial.

Ide kreatif yang berhasil diwujudkan juga dapat menjadi sumber keuntungan.

Selain itu, peluang mendapatkan warisan atau dukungan finansial dari pihak lain turut digambarkan sebagai kemungkinan yang membawa perubahan dalam kehidupan mereka.

2. Shio Naga: Ide Cemerlang Berpotensi Menghasilkan Kekayaan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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