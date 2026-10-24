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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.45 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 25 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menghadirkan gambaran menarik bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Keempat shio ini dapat menjadikan pergantian hari sebagai kesempatan untuk mengevaluasi langkah, memperbaiki hubungan, serta menata kembali rencana keuangan dan pekerjaan.

Akhir pekan bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga momen yang tepat untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalani rutinitas. 

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap digunakan sebagai bahan refleksi untuk memahami kecenderungan sikap, peluang, dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan shio dapat menjadi bahan bacaan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan melalui simbol dan karakter astrologi Tiongkok. 

Perlu diingat, uraian berikut merupakan interpretasi umum berdasarkan karakter tradisional masing-masing shio, bukan kepastian tentang kejadian yang akan dialami. 

Gunakan ramalan ini sebagai hiburan dan refleksi, bukan satu-satunya dasar untuk mengambil keputusan penting.

1. Shio Naga: Saatnya Menata Strategi dan Memperkuat Kepercayaan Diri

Minggu, 25 Oktober 2026

Bagi pemilik Shio Naga, Minggu besok dapat menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian sekaligus menyusun strategi baru. Dalam karakter astrologi Tiongkok, Naga kerap dikaitkan dengan kepercayaan diri, ambisi, dan kemampuan memimpin. Sifat-sifat tersebut bisa menjadi modal positif apabila diimbangi dengan kesabaran dan pertimbangan yang matang.

Karier dan pekerjaan

Meski hari Minggu identik dengan waktu beristirahat, Shio Naga mungkin tetap memikirkan target pekerjaan atau rencana yang belum selesai. Gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi prioritas tanpa harus memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus. Jika sedang menyiapkan proyek baru, cobalah memeriksa kembali detail, biaya, serta langkah yang diperlukan sebelum mengambil tindakan lebih jauh.

Bagi Naga yang menjalankan usaha, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk memikirkan strategi pemasaran atau mengevaluasi kebutuhan pelanggan. Ide yang terlihat menjanjikan tetap perlu diuji secara realistis sebelum diterapkan.

Keuangan dan rezeki

Dalam urusan keuangan, sikap percaya diri sebaiknya tidak berubah menjadi keberanian mengambil risiko secara berlebihan. Periksa pengeluaran rutin, hindari pembelian impulsif, dan pertimbangkan kembali rencana belanja yang tidak mendesak. Jika memiliki target menabung, langkah sederhana seperti menetapkan batas pengeluaran mingguan bisa membantu menjaga kondisi finansial.

Editor: Novia Tri Astuti
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