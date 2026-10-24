Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Rezeki Terbuka, Hubungan Makin Harmonis

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo besok, Minggu, 25 Oktober 2026, menyoroti pentingnya membangun hubungan yang sehat, mengelola keuangan dengan cermat, dan tetap konsisten mengejar tujuan jangka panjang.

Virgo berpeluang menjalani hari yang cukup produktif ketika mampu bekerja sama dengan orang lain dan tidak memaksakan semua hal berjalan sesuai keinginannya.

Dukungan dari pasangan, keluarga, atau rekan kerja bisa membantu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya terasa rumit, terutama jika Virgo bersedia mendengarkan pendapat berbeda dan menyampaikan gagasan secara lebih terbuka.

Meski demikian, urusan finansial tetap membutuhkan perhatian agar keputusan yang diambil tidak sekadar didorong oleh keinginan sesaat.

Virgo juga perlu menjaga kondisi tubuh dan mengatur waktu istirahat supaya aktivitas sehari-hari tidak menguras energi secara berlebihan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Virgo berpotensi terasa lebih hangat apabila komunikasi dengan pasangan berjalan terbuka dan penuh pengertian.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Asmara Menarik, Waspadai Biaya Mendadak - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Asmara Menarik, Waspadai Biaya Mendadak

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Rezeki Bertambah, Keputusan Kerja Menentukan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Rezeki Bertambah, Keputusan Kerja Menentukan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.27 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Dana Cair, Hubungan Perlu Kehangatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Dana Cair, Hubungan Perlu Kehangatan

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.24 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore