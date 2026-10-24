Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 25 Oktober 2026: Karier Bersinar, Hubungan Perlu Perhatian

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Minggu, 25 Oktober 2026, mengajak Anda menyeimbangkan ambisi profesional dengan kehidupan pribadi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan.

Setelah menjalani berbagai kesibukan, meluangkan waktu bersama keluarga atau teman dekat dapat membantu mengembalikan suasana hati sekaligus memberikan kesempatan untuk menikmati hal-hal sederhana.

Di sisi lain, urusan pekerjaan dan keuangan tetap membutuhkan pertimbangan matang agar langkah yang diambil tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga mendukung kestabilan dalam jangka panjang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Minggu, 25 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn mungkin tidak menjadi perhatian utama ketika pikiran Anda sedang dipenuhi tanggung jawab dan rencana yang ingin segera diselesaikan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, keinginan untuk mencari pasangan bisa saja terasa biasa saja karena Anda lebih menikmati waktu bersama teman dekat atau melakukan kegiatan yang disukai.