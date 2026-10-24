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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.02 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Sabtu, 24 Oktober 2026: Utamakan Ketelitian dan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026, membutuhkan perhatian lebih terhadap detail pekerjaan dan kejelasan informasi agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik.

Kebiasaan memeriksa kembali arahan, jadwal, serta dokumen penting dapat membantu mengurangi risiko kesalahan yang muncul akibat terburu-buru mengambil tindakan.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius sebaiknya tidak langsung menjalankan instruksi sebelum memahami seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Pesan dari rekan kerja, penjelasan atasan, maupun dokumen yang perlu ditindaklanjuti perlu diperiksa secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan karena ada bagian yang terlewat.

Jika terdapat informasi yang belum jelas, mintalah penjelasan tambahan daripada mengambil keputusan berdasarkan perkiraan sendiri.

Ketika mengerjakan proyek bersama tim, pastikan setiap anggota memahami tanggung jawab masing-masing serta mengetahui batas waktu penyelesaian yang telah disepakati.

Koordinasi yang baik dapat membantu mencegah pekerjaan dilakukan secara berulang atau justru terabaikan karena setiap orang mengira tugas tersebut sudah ditangani pihak lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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