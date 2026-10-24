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Leni Setya Wati
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 20.49 WIB

Ramalan Shio Ular Sabtu 24 Oktober 2026: Keberuntungan, Keuangan, Karier, Cinta, dan Kesehatan

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Ilustrasi Shio Ular (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio Ular hari ini membawa pesan tentang pentingnya bersikap tenang, fleksibel, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi.

Pengaruh elemen Air Yin mendorong pemilik shio ini untuk mengikuti perubahan tanpa kehilangan arah, terutama ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, pekerjaan, maupun hubungan pribadi.

Dalam urusan finansial, kehati-hatian menjadi kunci agar rencana jangka panjang tetap berjalan sesuai harapan.

Sementara itu, kehidupan sosial dan percintaan berpeluang berkembang melalui komunikasi yang terbuka serta kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain.

Luangkan waktu untuk mengevaluasi diri agar dapat menjalani hari dengan lebih seimbang. Dilansir dari AsiaOne, berikut ramalan selengkapnya.

Angka dan Huruf Keberuntungan Shio Ular

Angka keberuntungan Shio Ular hari ini adalah 4, 7, dan 23, sedangkan huruf keberuntungannya meliputi G dan Y.

Tips kosmik hari ini mengajak Shio Ular untuk mengikuti alur kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan, layaknya air yang mampu mengalir melewati berbagai rintangan.

Bagi yang masih lajang, perubahan dapat membuka kesempatan untuk menemukan pengalaman baru, termasuk dalam urusan asmara.

Adapun bagi yang sudah memiliki pasangan, membicarakan dan menyusun impian bersama bisa menjadi langkah untuk memperkuat hubungan.

Keuangan Shio Ular

Dalam urusan keuangan, Shio Ular disarankan untuk mengambil langkah secara hati-hati dan tidak terburu-buru.

Sebelum memutuskan menggunakan uang untuk kebutuhan tertentu, periksa kembali kondisi finansial serta pastikan pengeluaran tersebut sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Menyusun anggaran secara teratur dapat membantu menjaga kestabilan keuangan. Hindari pembelian impulsif, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya belum diperlukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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