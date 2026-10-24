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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Jaga Keharmonisan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026, berpeluang menghadirkan pengalaman yang menyenangkan ketika kamu bersedia membuka diri dan memberikan kesempatan bagi kedekatan baru untuk tumbuh.

Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, perhatian sederhana dan komunikasi yang terjaga dapat membantu menciptakan suasana hubungan yang lebih nyaman.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang mungkin muncul melalui pertemuan santai atau interaksi yang sebelumnya tidak pernah direncanakan.

Orang tersebut bisa berasal dari lingkungan pergaulan yang sudah dikenal atau seseorang yang baru kamu temui dalam kesempatan tertentu.

Percakapan sederhana dapat menjadi awal untuk menemukan kesamaan minat dan cara pandang yang membuat hubungan terasa menarik.

Meski demikian, jangan langsung menyimpulkan bahwa perhatian yang diberikan merupakan tanda keseriusan.

Sikap ramah atau komunikasi yang menyenangkan memang bisa menunjukkan adanya ketertarikan, tetapi kamu tetap perlu mengenali karakter dan tujuan orang tersebut sebelum menaruh harapan terlalu tinggi.

Editor: Novia Tri Astuti
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