Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.42 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 24 Oktober 2026: Pahami Batasan dan Jaga Komitmen

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 24 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya bersikap bijaksana ketika perasaan mulai tumbuh, terutama jika situasi yang dihadapi tidak sesederhana yang dibayangkan.

Ketertarikan memang bisa muncul tanpa direncanakan, tetapi setiap keputusan tetap perlu mempertimbangkan perasaan diri sendiri, orang lain, serta dampak yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Sabtu, 24 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang masih lajang, pertemuan dengan seseorang yang menarik mungkin menghadirkan pengalaman emosional yang cukup membingungkan.

Kamu bisa saja merasa nyaman ketika berbincang dengannya, menemukan banyak kesamaan, atau mulai membayangkan kemungkinan hubungan yang lebih dekat.

Namun, keadaan menjadi berbeda jika ternyata orang tersebut sudah memiliki pasangan.

Komunikasi yang menyenangkan tidak selalu berarti seseorang siap membangun hubungan baru, sehingga kamu perlu memahami situasinya sebelum membiarkan perasaan berkembang terlalu jauh.

Jangan hanya berfokus pada kecocokan yang dirasakan tanpa mempertimbangkan komitmen yang sudah dimiliki orang tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Bangun Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Sabtu, 24 Oktober 2026: Buka Hati dan Bangun Kedekatan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Tanpa Terburu-buru - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 24 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Tanpa Terburu-buru

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 24 Oktober 2026: Pahami Perasaan dan Jaga Kedekatan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 24 Oktober 2026: Pahami Perasaan dan Jaga Kedekatan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore