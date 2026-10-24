Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari penting bagi zodiak libra. Libra akan mampu mengungkapkan isi pikiran. Ketenangan dan keteguhan akan berperan penting dalam mengambil keputusan besar di bidang profesional maupun pribadi.

Fase yang libra masuki akan mengeluarkan sisi yang lebih kuat dari diri sendiri, sehingga libra akan mampu menghadapi berbagai situasi.

Kemungkinan, zodiak scorpio merasa kesal dan sedih. Namun, jangan sampai menyembunyikan perasaanmu di balik senyuman. Cobalah berpikir hati-hati sebelum berbicara agar tidak menyesali apa pun yang dikatakan.

Betapa pun frustrasinya, jangan meluapkannya atau melakukan sesuatu yang akan disesali nanti. Mencurahkan isi hati kepada orang lain, mungkin akan membantu scorpio merasa jauh lebih baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 24 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus percaya diri untuk mengungkapkan isi hati pada seseorang yang disukai. Terkait karir, cobalah menentukan detail bisnis jika berpikir untuk membuka bisnis baru.