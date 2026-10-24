Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terdapat perubahan signifikan dalam hidup zodiak aries. Aries mungkin berada dalam dilema dan berpikir bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik.

Hari ini, aries mungkin akan menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, segala sesuatunya akan segera dapat diakses. Jadi, teruslah menjalani hidup dan berharaplah untuk mendapatkan hasil yang baik.

Hari ini, akan ada perubahan positif dalam kepribadian zodiak taurus. Taurus akan mengalami perubahan besar dalam semangat dan energi.

Taurus dapat mengharapkan mendapat hari yang berkesan dengan hasil yang positif. Selain itu, kemungkinan mengalami masalah dalam kehidupan pribadi atau profesional lebih kecil.

Sikap optimis dapat membuat taurus mendapat pujian dari orang-orang di sekitar. Cobalah mengambil keputusan komprehensif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)