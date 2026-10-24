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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.23 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Terdapat perubahan signifikan dalam hidup zodiak aries. Aries mungkin berada dalam dilema dan berpikir bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. 

Hari ini, aries mungkin akan menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, segala sesuatunya akan segera dapat diakses. Jadi, teruslah menjalani hidup dan berharaplah untuk mendapatkan hasil yang baik.

Hari ini, akan ada perubahan positif dalam kepribadian zodiak taurus. Taurus akan mengalami perubahan besar dalam semangat dan energi. 

Taurus dapat mengharapkan mendapat hari yang berkesan dengan hasil yang positif. Selain itu, kemungkinan mengalami masalah dalam kehidupan pribadi atau profesional lebih kecil. 

Sikap optimis dapat membuat taurus mendapat pujian dari orang-orang di sekitar. Cobalah mengambil keputusan komprehensif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya tidak terlalu memaksakan masalah dalam hubungan dan membiarkan pikiran lebih tenang. Terkait karir, kunjungi pameran atau seminar untuk mengenal teknologi terkini yang berkaitan dengan pekerjaanmu.

Editor: Novia Tri Astuti
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