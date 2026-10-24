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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.21 WIB

Ramalan Zodiak Aries 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini bisa jadi hari yang membingungkan bagi zodiak aries. Masalah keuangan mungkin akan semakin rumit karena gangguan atau kegagalan komunikasi. Namun, teruslah berusaha karena apa pun yang aries coba selesaikan akan teratasi. 

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek yang belum pernah dicoba sebelumnya, dapat membuat aries meragukan kemampuan diri sendiri. Percayalah pada diri sendiri dan teruslah maju. Selalu ada tindakan pertama kali untuk segala sesuatu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries sebaiknya tidak terlalu memaksakan masalah dalam hubungan dan membiarkan pikiran lebih tenang. Terkait karir, kunjungi pameran atau seminar untuk mengenal teknologi terkini yang berkaitan dengan pekerjaanmu.

Sementara itu, lakukan pekerjaan kreatif dan jangan biarkan pikiran negatif memasuki pikiran. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Cinta Aries

Hubungan aries mungkin akan menghadapi beberapa rintangan hari ini. Jangan terlalu memaksakan masalah dan beri waktu agar pikiran lebih tenang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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