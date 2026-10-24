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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 12.34 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 24 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Profesionalisme zodiak aquarius akan diapresiasi hari ini. Aquarius akan menemukan pengaruh positif dalam kehidupan profesional. 

Tindakan aquarius untuk membantu orang lain, adalah alasan apresiasi datang banyak orang. Cobalah menemukan keinginan untuk mencapai tujuan hidup. 

Zodiak pisces sebaiknya menghindari menempatkan diri dalam situasi sulit. Pisces diprediksi mengalami peningkatan pengeluaran pada hari ini. 

Pisces harus menganggarkan dana dengan tepat dan berhati-hati sebelum membelanjakan uang untuk barang-barang yang tidak penting. Untungnya, tabungan pisces sebelumnya akan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus tetap tenang dan bersabar agar tidak terlibat dalam perselisihan dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah menerima tanggung jawab tambahan saat mendapatkan posisi penting di perusahaan.

Sementara itu, kendalikan pikiran untuk membuat kemajuan besar dalam membuat kemajuan dalam kesehatan. Pada sisi keuangan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengajukan pinjaman pada bank terkait kepentingan bisnis.

Cinta Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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