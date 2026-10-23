Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 24 Oktober 2026, membahas peruntungan empat shio dalam astrologi Tionghoa, yaitu Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Ramalan ini mencakup karier, rezeki, keuangan, asmara, serta hubungan sosial yang dapat menjadi bahan refleksi untuk menyambut akhir pekan.

Sabtu dapat menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan, menyusun rencana baru, dan memperbaiki kebiasaan yang dirasa kurang efektif.

Dalam urusan pekerjaan, kemampuan mengatur prioritas dan beradaptasi dengan perubahan dapat membantu seseorang menjalani tanggung jawab secara lebih terarah.

Sementara itu, dalam hal keuangan, sikap berhati-hati dan perencanaan yang matang tetap diperlukan untuk menjaga kestabilan finansial.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio Naga sering dikaitkan dengan ambisi dan kepercayaan diri, Ular dengan kecermatan, Kuda dengan semangat, serta Kambing dengan kepekaan.

Karakter-karakter tersebut dapat menjadi sudut pandang untuk mengevaluasi kekuatan diri dan menentukan langkah yang lebih bijaksana.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ulasan ramalan shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

1. Shio Naga: Saatnya Mengembangkan Potensi dan Menata Strategi Keuangan

Pemilik shio Naga dapat menjadikan Sabtu, 24 Oktober 2026, sebagai kesempatan untuk mengevaluasi pencapaian dan menyusun strategi baru. Dalam astrologi Tionghoa, shio Naga sering dikaitkan dengan kepercayaan diri, ambisi, dan keberanian mengambil inisiatif. Karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan potensi, asalkan diimbangi dengan perencanaan yang matang dan kemampuan menerima masukan.

Karier dan pekerjaan

Dalam urusan karier, shio Naga dapat menggunakan akhir pekan untuk meninjau kembali target yang telah dicapai selama sepekan. Jika ada rencana yang belum terlaksana, cobalah mengidentifikasi hambatan dan menentukan langkah perbaikan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, memperbarui portofolio serta memperluas jaringan profesional dapat menjadi langkah yang bermanfaat.

Pelaku usaha juga dapat mengevaluasi strategi pemasaran dan mencari peluang pengembangan bisnis. Namun, jangan terburu-buru menjalankan ide baru tanpa mempertimbangkan sumber daya dan risiko yang mungkin muncul.