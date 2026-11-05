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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 6 November 2026 | 00.10 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 6 November 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, Siapa Paling Hoki?

Ilustrasi ramalan shio (freepik/ semutngentut9) - Image

Ilustrasi ramalan shio (freepik/ semutngentut9)

JawaPos.com - Ramalan shio besok, Jumat 6 November 2026, membawa sejumlah prediksi menarik bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. 

Keempat shio ini memiliki gambaran peruntungan yang berbeda dalam urusan asmara, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Memasuki penghujung pekan pertama November 2026, peluang dan tantangan baru bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah berikutnya. 

Ada shio yang perlu lebih berani menunjukkan kemampuan, sementara lainnya disarankan mengutamakan ketenangan sebelum mengambil keputusan penting.

Shio Naga dikenal memiliki karakter penuh percaya diri, ambisius, dan berani menghadapi tantangan. 

Shio Ular mengandalkan kecerdasan, ketelitian, serta kemampuan membaca keadaan sebelum bertindak. 

Sementara itu, Shio Kuda identik dengan semangat tinggi, kemandirian, dan keinginan untuk terus berkembang.

Berbeda dengan ketiganya, Shio Kambing dikenal memiliki pembawaan lembut, penyayang, dan mudah membangun hubungan baik dengan orang lain. Karakter tersebut dapat menjadi kekuatan ketika menghadapi persoalan pribadi maupun profesional.

Editor: Novia Tri Astuti
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