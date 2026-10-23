Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu, 24 Oktober 2026, menghadirkan ulasan peruntungan empat shio dalam astrologi Tionghoa, yakni Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Ramalan zodiak hari esok, mencakup aspek karier, rezeki, keuangan, asmara, serta hubungan sosial yang dapat menjadi bahan refleksi sebelum menjalani aktivitas akhir pekan.

Sabtu dapat menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian selama sepekan, menyelesaikan urusan yang tertunda, dan menyusun rencana untuk hari-hari berikutnya.

Bagi sebagian orang, akhir pekan juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, beristirahat, serta menata kembali kondisi finansial.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakteristik yang berbeda. Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdikan, Kerbau dengan ketekunan, Macan dengan keberanian, sedangkan Kelinci identik dengan kelembutan dan diplomasi. Karakter tersebut dapat dijadikan sudut pandang untuk merefleksikan cara menghadapi peluang maupun tantangan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ulasan ramalan shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci untuk Sabtu, 24 Oktober 2026.

1. Shio Tikus: Manfaatkan Kecerdikan untuk Membuka Peluang Baru