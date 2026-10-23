Rezeki Datang Setelah Ujian, 5 Weton Ini Disebut Punya Aura Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi seseorang yang segera panen rezeki JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kemakmuran tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari kesejahteraan, ketenteraman, serta kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Keberlimpahan sering dikaitkan dengan keselarasan antara kerja keras, kesabaran, dan hubungan manusia dengan alam. Salah satu tradisi yang masih dikenal hingga kini adalah perhitungan weton, yakni gabungan hari lahir dan pasaran Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga berbagai tafsir mengenai perjalanan rezeki seseorang. Di antara simbol kemakmuran dalam budaya Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai sosok yang berkaitan dengan padi, kesuburan, dan kesejahteraan. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki keterkaitan simbolis dengan keberlimpahan dan hasil kerja keras yang baru terlihat setelah melewati proses panjang. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan berkah Dewi Sri dan potensi kemakmuran. Kelima weton tersebut adalah Jumat Legi, Rabu Wage, Sabtu Kliwon, Senin Pahing, dan Kamis Pon. Baca Juga:Pintu Kemakmuran Terbuka! 7 Weton Ini Dipercaya Segera Rasakan Perubahan Nasib 1. Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Terbuka Jumat Legi memiliki nilai neptu 11, yang diperoleh dari penjumlahan Jumat dengan nilai 6 dan Legi dengan nilai 5 dalam perhitungan weton yang umum digunakan. Weton ini kerap digambarkan memiliki karakter lembut, peduli terhadap sesama, tetapi tetap teguh dalam menjalani prinsip hidup. Dalam penafsiran tradisi Jawa, sifat suka membantu dan kemampuan menjaga hubungan baik dianggap sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Sosok dengan weton Jumat Legi juga digambarkan mampu menarik kepercayaan orang lain melalui sikapnya yang tulus. Perjalanan menuju kemakmuran dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Ada kalanya mereka perlu melewati kegagalan, kehilangan, atau keadaan yang menguji kesabaran sebelum dapat menikmati hasil jerih payahnya. Keteguhan dalam berusaha dan kebiasaan bersyukur menjadi pesan utama yang dilekatkan pada weton ini. Dalam kehidupan nyata, sikap tekun dan kemampuan bangkit dari kesulitan dapat membantu seseorang membuka peluang baru. 2. Rabu Wage – Lambang Ketekunan yang Berbuah Kemakmuran Rabu Wage memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai Rabu sebesar 7 dan Wage sebesar 4. Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sederhana, dan cermat dalam mengelola apa yang dimiliki. Pemilik weton Rabu Wage diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih dan merawatnya secara perlahan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, melainkan lebih mengutamakan proses yang terencana dan berkelanjutan. Menurut kepercayaan tersebut, kesabaran dan kesediaan menjalani kehidupan dengan penuh keprihatinan menjadi alasan weton ini dikaitkan dengan berkah Dewi Sri. Hasil yang diperoleh diyakini datang melalui usaha yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kemakmuran bagi Rabu Wage dapat dimaknai sebagai karier yang berkembang, usaha yang semakin stabil, atau kehidupan keluarga yang harmonis. Ketekunan, kebiasaan berhemat, dan kemampuan mengatur prioritas merupakan sikap yang relevan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. 3. Sabtu Kliwon – Dikaitkan dengan Rezeki dari Berbagai Arah Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, weton ini dikenal memiliki karakter kuat dan dikaitkan dengan kedalaman batin serta kepekaan dalam memahami keadaan di sekitarnya.