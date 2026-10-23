Rezeki Datang Setelah Ujian, 5 Weton Ini Disebut Punya Aura Kemakmuran Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kemakmuran tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari kesejahteraan, ketenteraman, serta kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Keberlimpahan sering dikaitkan dengan keselarasan antara kerja keras, kesabaran, dan hubungan manusia dengan alam. Salah satu tradisi yang masih dikenal hingga kini adalah perhitungan weton, yakni gabungan hari lahir dan pasaran Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga berbagai tafsir mengenai perjalanan rezeki seseorang. Di antara simbol kemakmuran dalam budaya Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai sosok yang berkaitan dengan padi, kesuburan, dan kesejahteraan. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki keterkaitan simbolis dengan keberlimpahan dan hasil kerja keras yang baru terlihat setelah melewati proses panjang. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan berkah Dewi Sri dan potensi kemakmuran. Kelima weton tersebut adalah Jumat Legi, Rabu Wage, Sabtu Kliwon, Senin Pahing, dan Kamis Pon. Jumat Legi memiliki nilai neptu 11, yang diperoleh dari penjumlahan Jumat dengan nilai 6 dan Legi dengan nilai 5 dalam perhitungan weton yang umum digunakan. Weton ini kerap digambarkan memiliki karakter lembut, peduli terhadap sesama, tetapi tetap teguh dalam menjalani prinsip hidup. Dalam penafsiran tradisi Jawa, sifat suka membantu dan kemampuan menjaga hubungan baik dianggap sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Sosok dengan weton Jumat Legi juga digambarkan mampu menarik kepercayaan orang lain melalui sikapnya yang tulus. Perjalanan menuju kemakmuran dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Ada kalanya mereka perlu melewati kegagalan, kehilangan, atau keadaan yang menguji kesabaran sebelum dapat menikmati hasil jerih payahnya. Keteguhan dalam berusaha dan kebiasaan bersyukur menjadi pesan utama yang dilekatkan pada weton ini. Dalam kehidupan nyata, sikap tekun dan kemampuan bangkit dari kesulitan dapat membantu seseorang membuka peluang baru. Rabu Wage memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai Rabu sebesar 7 dan Wage sebesar 4. Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sederhana, dan cermat dalam mengelola apa yang dimiliki. Pemilik weton Rabu Wage diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih dan merawatnya secara perlahan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, melainkan lebih mengutamakan proses yang terencana dan berkelanjutan. Menurut kepercayaan tersebut, kesabaran dan kesediaan menjalani kehidupan dengan penuh keprihatinan menjadi alasan weton ini dikaitkan dengan berkah Dewi Sri. Hasil yang diperoleh diyakini datang melalui usaha yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kemakmuran bagi Rabu Wage dapat dimaknai sebagai karier yang berkembang, usaha yang semakin stabil, atau kehidupan keluarga yang harmonis. Ketekunan, kebiasaan berhemat, dan kemampuan mengatur prioritas merupakan sikap yang relevan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, weton ini dikenal memiliki karakter kuat dan dikaitkan dengan kedalaman batin serta kepekaan dalam memahami keadaan di sekitarnya.
1. Jumat Legi – Dipercaya Memiliki Jalan Rezeki yang Terbuka
2. Rabu Wage – Lambang Ketekunan yang Berbuah Kemakmuran
3. Sabtu Kliwon – Dikaitkan dengan Rezeki dari Berbagai Arah
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kemakmuran tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari kesejahteraan, ketenteraman, serta kemampuan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Keberlimpahan sering dikaitkan dengan keselarasan antara kerja keras, kesabaran, dan hubungan manusia dengan alam.
Salah satu tradisi yang masih dikenal hingga kini adalah perhitungan weton, yakni gabungan hari lahir dan pasaran Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga berbagai tafsir mengenai perjalanan rezeki seseorang.
Di antara simbol kemakmuran dalam budaya Jawa, Dewi Sri dikenal sebagai sosok yang berkaitan dengan padi, kesuburan, dan kesejahteraan. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki keterkaitan simbolis dengan keberlimpahan dan hasil kerja keras yang baru terlihat setelah melewati proses panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut penafsiran Primbon Jawa dikaitkan dengan berkah Dewi Sri dan potensi kemakmuran. Kelima weton tersebut adalah Jumat Legi, Rabu Wage, Sabtu Kliwon, Senin Pahing, dan Kamis Pon.
Jumat Legi memiliki nilai neptu 11, yang diperoleh dari penjumlahan Jumat dengan nilai 6 dan Legi dengan nilai 5 dalam perhitungan weton yang umum digunakan. Weton ini kerap digambarkan memiliki karakter lembut, peduli terhadap sesama, tetapi tetap teguh dalam menjalani prinsip hidup.
Dalam penafsiran tradisi Jawa, sifat suka membantu dan kemampuan menjaga hubungan baik dianggap sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Sosok dengan weton Jumat Legi juga digambarkan mampu menarik kepercayaan orang lain melalui sikapnya yang tulus.
Perjalanan menuju kemakmuran dipercaya tidak selalu berlangsung mulus. Ada kalanya mereka perlu melewati kegagalan, kehilangan, atau keadaan yang menguji kesabaran sebelum dapat menikmati hasil jerih payahnya.
Keteguhan dalam berusaha dan kebiasaan bersyukur menjadi pesan utama yang dilekatkan pada weton ini. Dalam kehidupan nyata, sikap tekun dan kemampuan bangkit dari kesulitan dapat membantu seseorang membuka peluang baru.
Rabu Wage memiliki neptu 11, hasil penjumlahan nilai Rabu sebesar 7 dan Wage sebesar 4. Dalam gambaran Primbon Jawa, weton ini sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sederhana, dan cermat dalam mengelola apa yang dimiliki.
Pemilik weton Rabu Wage diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih dan merawatnya secara perlahan. Mereka tidak selalu mengejar hasil secara instan, melainkan lebih mengutamakan proses yang terencana dan berkelanjutan.
Menurut kepercayaan tersebut, kesabaran dan kesediaan menjalani kehidupan dengan penuh keprihatinan menjadi alasan weton ini dikaitkan dengan berkah Dewi Sri. Hasil yang diperoleh diyakini datang melalui usaha yang dikumpulkan sedikit demi sedikit.
Kemakmuran bagi Rabu Wage dapat dimaknai sebagai karier yang berkembang, usaha yang semakin stabil, atau kehidupan keluarga yang harmonis. Ketekunan, kebiasaan berhemat, dan kemampuan mengatur prioritas merupakan sikap yang relevan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.
Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, yang berasal dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam sejumlah penafsiran tradisional, weton ini dikenal memiliki karakter kuat dan dikaitkan dengan kedalaman batin serta kepekaan dalam memahami keadaan di sekitarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022