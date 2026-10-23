Ramalan Karier Zodiak Aries Jumat, 23 Oktober 2026: Fokus pada Target dan Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)
JawaPos.com - Karier Aries pada Jumat, 23 Oktober 2026, menuntut kemampuan mengelola semangat dan menentukan prioritas agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan.
Keberanian mengambil langkah dan kemauan mencoba pendekatan berbeda bisa menjadi modal penting, terutama ketika Anda harus menghadapi tugas yang tertunda atau menemukan solusi atas persoalan di tempat kerja.
Aries sebaiknya mengarahkan perhatian pada pekerjaan yang paling mendesak dan membutuhkan penanganan segera.
Antusiasme yang tinggi memang dapat mendorong produktivitas, tetapi terlalu banyak memulai tugas secara bersamaan justru berisiko membuat konsentrasi terpecah.
Sebelum beralih ke pekerjaan lain, pastikan tanggung jawab yang sedang ditangani sudah diselesaikan dengan baik atau memiliki rencana pengerjaan yang jelas.
Cobalah membuat daftar kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya, kemudian tentukan sasaran yang masuk akal untuk dicapai sepanjang hari.
Dengan cara tersebut, Aries dapat menggunakan waktu secara lebih terarah tanpa merasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus.
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Jawa Pos
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