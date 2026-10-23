Ramalan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ winwin.artlab
JawaPos.com – Ramalan shio besok, Sabtu, 24 Oktober 2026, membawa pesan menarik bagi enam shio pertama dalam daftar.
Hari Kambing disebut-sebut membuat banyak orang lebih mudah tergoda untuk bertindak tanpa pikir panjang dan gegabah.
Karena itu, setiap zodiak cina perlu tahu hal apa saja yang sebaiknya dilakukan maupun dihindari sepanjang hari.
Mulai dari urusan uang, asmara, kesehatan, hingga pekerjaan, semuanya diulas dengan bahasa yang sederhana dan ringkas.
Dilansir dari laman Astrologyk pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Sabtu 24 Oktober 2026.
1. Tikus
Kendalikan pengeluaran karena hari Kambing memicu belanja impulsif yang bisa menguras uang untuk barang tak perlu.
Demi keselarasan, ubah penampilan lewat salon atau belanja pakaian; unsur Logam Yin memperkuat kecintaan pada keindahan.
Pembaruan itu akan memperbaiki suasana hati Anda, jadi pilihlah makanan sehat dan jauhi makanan cepat saji.
Jam Naga memperkuat dorongan untuk tampil sempurna, maka imbangi menu harian dengan tambahan jus buah segar.
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Jawa Pos
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