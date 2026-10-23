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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.49 WIB

Ramalan Shio Kuda Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Ramalan Shio Kuda besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan Shio Kuda besok Sabtu 24 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Simak ramalan Shio Kuda untuk besok yang mencakup keuangan, kesehatan, karier, dan percintaan Anda.

Prediksi untuk hari Sabtu, 24 Oktober 2026 ini disusun agar mudah dipahami oleh siapa saja.

Pemilik zodiak cina ini dikenal energik, namun besok mereka perlu menjaga keseimbangan dalam setiap urusan.

Setiap bagian ramalan berikut memuat saran praktis yang bisa langsung Anda terapkan dalam keseharian.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Kumpulkan semua data keuangan seperti struk belanja, tagihan, dan tabungan ke dalam satu berkas yang rapi.

Angka 7 menjadi pengingat untuk memeriksa tujuh rekening, tujuh transaksi terbaru, atau tujuh target tabungan Anda.

Simpan seluruh informasi tersebut di tempat yang aman agar tidak hilang dan mudah ditemukan kembali nanti.

Amplop berwarna kuning atau map cerah dapat membantu menjaga semangat Anda dalam mengelola uang setiap hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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