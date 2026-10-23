Ramalan Shio Naga Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

JawaPos.com – Shio Naga akan menjalani hari yang penuh dinamika pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Berdasarkan ramalan yang beredar, besok membawa pesan tentang keseimbangan dalam keuangan, kesehatan, karier, dan cinta.

Pemilik zodiak cina ini dikenal berkarisma, tetapi perlu menahan diri agar tidak bertindak terlalu impulsif.

Dilansir dari laman The Astro Scope pada Jumat (23/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Naga besok Sabtu 24 Oktober 2026 mengenai keuangan, kesehatan, karier dan cinta.

1. Keuangan

Keuanganmu menuntut kehati-hatian dalam mengumpulkan dan menambah aset secara perlahan namun pasti, tanpa tergesa-gesa sedikit pun.

Periksa kembali semua rekening milikmu, kumpulkan setiap struk belanja, dan arsipkan seluruh catatan transaksi dengan rapi.

Skor keberuntungan sebesar 71 persen menandakan waktu yang cukup baik untuk berinvestasi secara bijak dan terukur.

Hindari belanja impulsif, sebab energi hari itu kurang mendukung pengeluaran yang boros dan tidak benar-benar perlu.