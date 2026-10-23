Panduan Shio Besok Sabtu 24 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Besok diperkirakan akan relatif tenang bagi shio Kuda, jadi nikmatilah!

Sedangkan shio Kambing mungkin sedikit terbawa suasana hati yang buruk.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Sabtu 24 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Mungkin Anda akan merasa kesal dengan orang lain di kantor.

Cobalah untuk tetap tenang.