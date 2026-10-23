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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 23 Oktober 2026: Ciptakan Hubungan yang Lebih Hangat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026, berpotensi terasa lebih harmonis ketika kamu mampu menyeimbangkan keinginan untuk mendapatkan perhatian dengan kesediaan memberikan kasih sayang kepada orang terdekat.

Merasa dihargai memang penting, tetapi hubungan yang kuat juga tumbuh melalui kepedulian, kemampuan memahami perasaan pasangan, dan tindakan sederhana yang menunjukkan bahwa kalian saling berarti.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan melalui waktu bersama yang berkualitas.

Kamu tidak harus menyiapkan kejutan besar atau merancang kegiatan istimewa untuk membuat pasangan merasa bahagia.

Obrolan ringan setelah menjalani kesibukan, perhatian ketika pasangan sedang lelah, atau bantuan kecil untuk menyelesaikan urusan sehari-hari dapat menciptakan suasana yang lebih akrab.

Hal sederhana seperti mendengarkan ceritanya tanpa sibuk memikirkan tanggapan juga dapat menunjukkan bahwa kamu benar-benar menghargai keberadaannya.

Leo yang terbiasa tampil percaya diri perlu mengingat bahwa hubungan bukan hanya tentang menunjukkan kemampuan atau mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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