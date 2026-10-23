Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 23 Oktober 2026: Belajar Menerima dengan Tulus

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026, mengajakmu menyeimbangkan keinginan memiliki hubungan yang ideal dengan kesediaan memahami pasangan beserta kekurangannya.

Kemampuan memperhatikan hal-hal kecil memang dapat membantu menjaga hubungan, tetapi sikap terlalu kritis berpotensi membuat pasangan merasa kurang dihargai jika setiap perbedaan selalu dijadikan persoalan.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara menyampaikan pendapat, terutama ketika ada perilaku atau kebiasaan pasangan yang tidak sesuai dengan harapanmu.

Daripada langsung menunjukkan ketidakpuasan, cobalah menjelaskan apa yang kamu rasakan dengan bahasa yang lebih tenang dan tidak menyudutkan.

Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan rencana atau standar yang kamu tetapkan karena pasangan juga memiliki cara berpikir, kebiasaan, dan kebutuhan yang mungkin berbeda.

Jika suatu persoalan tidak memberikan dampak berarti terhadap hubungan, kamu dapat belajar memberikan toleransi daripada terus mempermasalahkannya.