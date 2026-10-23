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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.27 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026: Perkuat Komitmen dan Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026, dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali arah hubungan dan keseriusan dalam membangun masa depan bersama orang terkasih.

Keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih stabil mungkin semakin terasa, terutama ketika kamu mulai memikirkan komitmen jangka panjang, kehidupan bersama, serta harapan yang ingin diwujudkan berdua.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Jumat, 23 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Scorpio yang sudah memiliki pasangan, hari ini bisa dimanfaatkan untuk membicarakan rencana masa depan dengan suasana yang nyaman dan terbuka.

Jika kamu ingin membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, sampaikan keinginan tersebut tanpa menuntut pasangan untuk segera memberikan jawaban atau mengambil keputusan.

Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk memahami kesiapan dan harapannya, sehingga percakapan mengenai komitmen sebaiknya dilakukan dengan saling menghormati.

Keseriusan dalam hubungan juga tidak hanya terlihat dari pembicaraan tentang masa depan, tetapi melalui sikap yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Menepati janji, menjaga kepercayaan, memberikan perhatian, dan bersedia hadir ketika pasangan membutuhkan dukungan merupakan bentuk nyata dari komitmen yang dapat kamu tunjukkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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