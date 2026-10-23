Ramalan Zodiak Taurus 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Perkembangan kondisi keuangan yang tak terduga, dapat mencerahkan hari zodiak taurus. Mungkin, taurus akan mendapatkan kenaikan gaji atau peningkatan pendapatan.
Teknologi mungkin terlibat dalam beberapa hal, atau tujuan jangka panjang yang telah taurus perjuangkan akhirnya membuahkan hasil. Meskipun ada ketidakpastian tentang kapan hal itu akan terjadi, tetapi hasilnya akan tetap memuaskan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus menikmati romansa yang sangat tinggi dengan berdansa bersama seseorang yang disukai. Terkait karir, tunjukkan kemampuanmu dalam bekerja untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan.
Sementara itu, jangan menyakiti perasaan orang lain dan cobalah untuk bersikap lembut. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum taurus mengambil keputusan jika ingin berinvestasi di bidang properti.
Cinta Taurus
Taurus mungkin mendapat kesempatan untuk berkencan dan romansa akan sangat membara. Cobalah menikmati berdansa bersama seseorang. Prospek romansa yang sangat tinggi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
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Jawa Pos
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