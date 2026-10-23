Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 23 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Jika dapat mengendalikan emosi, zodiak libra mungkin akan merasa luar biasa. Jika harapan tidak terwujud, jangan sampai bereaksi berlebihan.

Libra harus berhati-hati dan tidak terlalu memaksakan diri untuk mencapai tujuan. Pertahankan kecepatan yang wajar, tetapi ingatlah bahwa kesabaran adalah kebajikan. Jangan terlalu mengkhawatirkan banyak hal.

Zodiak scorpio akan menerima kabar baik dari negeri yang jauh. Bisa saja, scorpio menerima tawaran pekerjaan yang selama ini diimpikan. Jika merupakan seorang pelajar, scorpio mungkin diterima di perguruan tinggi impian atau menerima beasiswa.

Jadi, ini adalah hari untuk memperhatikan kotak surat atau email, yang akan membawa pesan kebahagiaan yang lama scorpio tunggu-tunggu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 23 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena pasangan akan mengungkapkan cinta kepada zodiak libra dengan cara yang mengejutkan Terkait karir, hindari mengambil proyek baru untuk sementara waktu dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah ada.