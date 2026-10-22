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Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.37 WIB

3 Weton Berezeki Besar di Akhir Tahun 2026, Hidup Mendadak Bergelimang Harta

Weton yang diramalkan akan berezeki besar di akhir tahun 2026 saat hidup mendadak bergelimang harta. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan akan berezeki besar di akhir tahun 2026 saat hidup mendadak bergelimang harta. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menjadi orang yang sugih atau kaya tentu jadi keinginan dan harapan dari banyak orang.

Sekalipun jadi tujuan, tidak semua bisa merasakan sebab banyak hal yang memengaruhi hal itu dapat terjadi dalam hidup seseorang.

Tentu salah satu yang memungkinkan keberkahan itu bisa datang atau tidak yaitu keberuntungan dari orang itu sendiri.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan berezeki besar di akhir tahun 2026 saat hidup mendadak bergelimang harta.

1. Weton Sabtu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon umumnya merupakan orang yang berkarakter tegas.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 memungkinkan mereka yang berweton satu ini untuk mengubah nasib.

Mereka bisa saja mendapatkan penghidupan atau pundi-pundi rupiah yang jauh lebih besar sampai bisa memenuhi segala macam kebutuhan.

Adapun hal tersebut bisa jadi mungkin bila mereka berani dan tidak plin-plan dalam mengambil keputusan dalam beberapa urusan di akhir tahun ini.

2. Weton Minggu Legi

Editor: Hanny Suwindari
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