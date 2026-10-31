Dilimpahi Kekayaan! Ini 7 Weton yang Diprediksi Ketiban Keberuntungan Besar dan Kelimpahan Harta

JawaPos.com - Pancaran watak bawaan lahir, keteguhan hati, serta kemampuan menciptakan harmoni di lingkungan sekitar sering kali menjadi pintu pembuka datangnya rezeki yang berlimpah.

Dalam warisan tradisi budaya Primbon Jawa, perhitungan weton kelahiran dan neptu kerap dikaitkan dengan gambaran karakter positif, daya juang, serta potensi peningkatan ekonomi menuju kehidupan yang jauh lebih mapan dan sejahtera.

Berdasarkan ulasan ramalan dan analisis Primbon Jawa dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton terpilih yang diprediksi akan menerima keberuntungan besar dan berpotensi dilimpahi kekayaan materi.

Berikut tujuh weton yang diramalkan akan ditimpa keberuntungan besar dan berpotensi kaya raya menurut interpretasi Primbon Jawa.

1. Sabtu Legi (Neptu 14)

Sabtu Legi dikenal memiliki kemauan yang kuat dan pantang menyerah. Berada di bawah naungan Lakuning Rembulan, weton ini dibekali daya tarik yang menentramkan serta pandai memberi rasa nyaman bagi orang di sekitarnya.

Kemampuannya dalam membangun hubungan sosial dan mengelola peluang kerja diprediksi akan membawanya menuju pilar kekayaan yang berlimpah.

2. Minggu Pahing (Neptu 14)

Minggu Pahing hadir sebagai pribadi yang bersemangat tinggi dan bertekad kuat untuk memperbaiki taraf hidup.