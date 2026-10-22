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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan 23 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak keuangan besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/diana.grytsku - Image

Ramalan zodiak keuangan besok 23 Oktober 2026 / foto : Magnific/diana.grytsku

JawaPos.com – Ramalan zodiak selalu menarik dibaca sebelum kita memulai hari dan mengambil keputusan penting.

Kali ini, prediksi keuangan besok, 23 Oktober 2026, menyoroti enam bintang, mulai dari Libra sampai Pisces.

Setiap bintang mendapat gambaran berbeda tentang pengeluaran, tabungan, investasi, hingga peluang penghasilan. Ada yang perlu berhati-hati, ada pula yang diminta lebih sabar menunggu hasil.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (22/10), dijelaskan mengenai ramalan keuangan zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Jumat 23 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Pengeluaran tak terduga bisa muncul hari ini dan menguras dana yang sama sekali belum kamu siapkan.

Daripada panik, sesuaikan saja beberapa pos anggaran lainnya agar kondisi uangmu tetap terkendali, aman, dan seimbang.

Kamu tidak perlu menghentikan semua belanja, cukup pilih mana yang bisa ditunda dulu untuk sementara waktu.

Utamakan keseimbangan dan sisakan ruang untuk membayar tagihan wajib tanpa mengganggu seluruh pos kebutuhan penting lainnya.

2. Scorpio (23 Oktober–21 November)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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