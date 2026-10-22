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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 22 Oktober 2026: Perkuat Strategi dan Kerja Sama

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026, membutuhkan perencanaan yang terarah, kedisiplinan, dan kecermatan dalam mengelola tanggung jawab agar pekerjaan dapat berjalan efektif.

Keinginan untuk segera mencapai target perlu diimbangi dengan pemahaman bahwa beberapa tugas membutuhkan proses lebih panjang, terutama jika melibatkan pemeriksaan dokumen, koordinasi tim, atau persetujuan dari pihak lain.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mengawali kegiatan dengan menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat urgensi dan batas waktu penyelesaiannya.

Tentukan tugas yang perlu segera ditangani, kemudian alokasikan waktu secara realistis agar pekerjaan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan ketelitian.

Jika terdapat tanggung jawab yang membutuhkan proses panjang, pecahlah menjadi beberapa tahapan agar perkembangannya lebih mudah dipantau.

Jangan memaksakan seluruh pekerjaan selesai sekaligus karena langkah tersebut justru berpotensi menguras tenaga dan meningkatkan risiko kesalahan.

Bagi Capricorn yang memegang posisi penting atau bertanggung jawab atas sebuah tim, kemampuan membagi pekerjaan juga perlu mendapat perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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