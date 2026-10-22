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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.52 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 22 Oktober 2026: Jaga Kebebasan dan Kedekatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengajak kamu menemukan keseimbangan antara mempertahankan kebebasan pribadi dan menunjukkan kepedulian kepada orang yang memiliki tempat istimewa di hati.

Keinginan untuk menjalani aktivitas sesuai pilihan sendiri bukanlah sesuatu yang perlu dihilangkan, tetapi hubungan tetap membutuhkan perhatian, komunikasi yang terbuka, dan kemauan untuk saling memahami.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Kamis, 22 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, perbedaan kebutuhan dalam hubungan mungkin perlu dibicarakan dengan lebih tenang agar tidak berkembang menjadi persoalan yang berlarut-larut.

Kamu mungkin membutuhkan waktu untuk diri sendiri, sedangkan pasangan berharap memperoleh lebih banyak perhatian atau kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama.

Daripada menganggap perbedaan tersebut sebagai bentuk pembatasan, cobalah menjelaskan kebutuhan pribadi dengan cara yang baik sekaligus mendengarkan apa yang diharapkan pasangan.

Hindari menyampaikan keluhan dengan nada menyudutkan karena cara berbicara yang kurang tepat dapat membuat persoalan sederhana menjadi lebih rumit.

Jika kesibukan belakangan ini membuat kalian jarang menikmati waktu bersama, manfaatkan kesempatan untuk kembali membangun kedekatan melalui kegiatan sederhana.

Editor: Novia Tri Astuti
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