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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra merasa terintimidasi dan putus asa karena masalah yang diciptakan oleh rekan kerja. Libra harus berhati-hati di tempat kerja dan tidak membiarkan kejadian ini merusak hari ini. 

Cobalah menggunakan sedikit taktik dan diplomasi yang akan membantu. Dukungan terus-menerus dari teman dan keluarga akan membantu libra melewati kesulitan ini, sehingga libra akan merasa rileks menjelang akhir hari.

Zodiak scorpio mungkin merasa sedikit gelisah dan kesulitan berkonsentrasi pada hal-hal penting. Scorpio cenderung mudah teralihkan, tetapi jangan biarkan pikiranmu mengembara terlalu jauh. 

Jika bekerja, scorpio mungkin berada di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat waktu yang semakin dekat. Begitu memfokuskan pikiran pada sesuatu, akan lebih mudah bagi scorpio untuk mencapainya. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 22 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu membuat keputusan terkait hubungan dan membawanya pada komitmen yang baru. Terkait karir, cobalah mengadopsi pendekatan dinamis saat menangani situasi sulit.

Sementara itu, berhati-hatilah karena kesulitan berkonsentrasi dapat memicu argumen yang tidak masuk akal. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan semua harta benda yang libra miliki, karena akan ada risiko besar yang mungkin terjadi.

Cinta Libra

Editor: Novia Tri Astuti
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