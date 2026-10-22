Ramalan Zodiak Leo 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kekhawatiran tentang finansial mungkin memenuhi pikiran zodiak leo hari ini. Cek yang leo tunggu-tunggu mungkin belum tiba. Selain itu, proyek yang leo kerjakan membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan daripada yang terkira.

Sehingga, penghasilan yang diharapkan tiba menjadi tertunda. Jangan khawatir, karena leo hanya terlambat menerima pendapatan, bukan dibatalkan sepenuhnya. Bersabarlah dan jangan buang waktu untuk khawatir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo bisa merasakan dan berbagi kehangatan cinta dengan pasangan. Terkait karir, bekerjalah dengan keras, sabar, dan jujur ​​agar mampu mengatasi tekanan kerja.

Sementara itu, lakukan yoga dan meditasi untuk memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Terkait keuangan, jangan khawatir saat menghadapi penurunan dalam setiap transaksi properti yang sedang dibahas saat ini.

Cinta Leo

Hari ini adalah hari untuk merasakan kehangatan cinta pasangan dan berbagi hal yang sama dengannya. Aspek romantis hari ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya.