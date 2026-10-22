Ramalan Zodiak Taurus 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Sebuah pertemuan mungkin akan terjadi, zodiak taurus. Jika sedang menjalin hubungan, taurus mungkin akan menghadirinya bersama pasangan.

Taurus akan bertemu beberapa teman lama dan berteman dengan beberapa orang baru. Santai saja, lepaskan penat, dan bersenang-senanglah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus bisa mencoba meminta nasihat dari teman yang terpercaya untuk melewati rintangan dalam hubungan asmara. Terkait karir, berusahalah untuk meningkatkan kinerja jika taurus menetapkan tujuan yang realistis.

Sementara itu, kendalikan suasana hati serta buat diri sendiri merasa lebih baik untuk menghadapi hari esok. Terkait keuangan, tunggu sedikit lebih lama sebelum taurus mengambil keputusan jika ingin berinvestasi di bidang properti.

Cinta Taurus

Taurus akan menghadapi beberapa rintangan dalam kehidupan romantis. Taurus dan pasangan mulai tidak sejalan satu sama lain. Baru-baru ini, kalian berdua mungkin mengalami kesalahpahaman dan tidak menyadarinya.