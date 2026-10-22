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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Keinginan zodiak virgo untuk berkumpul dengan teman-teman sangat kuat hari ini. Tetapi, virgo mungkin tidak dapat melakukannya seperti yang diharapkan. Hal tersebut mungkin tertunda oleh pekerjaan, tugas yang belum selesai, atau kendala lain menghalangi. 

Namun, jangan putus asa karena  virgo masih bisa bersenang-senang seperti yang direncanakan. Kerjakan apa pun yang perlu dilakukan dan selesaikan agar bisa melakukan apa yang diinginkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus menyadari kualitas-kualitas yang membuat diri sendiri disukai, sehingga orang lain melihatnya juga. Mengenai karir, terbukalah terhadap ide-ide baru dari rekan kerja untuk menyelesaikan proyek yang tengah dikerjakan.

Sementara itu, tenangkan diri dan carilah solusi saat sedang mengalami kecemasan hari ini. Terkait keuangan, waspadalah karena sengketa properti yang melibatkan hukum kemungkinan besar akan terjadi.

Cinta Virgo

Jika lajang, hari ini tepat untuk membuat diri sendiri merasa istimewa. Jika virgo menyadari kualitas-kualitas yang membuat diri sendiri disukai, maka orang lain pasti akan melihatnya juga. 

Bersinarlah agar orang lain melihat pancaranmu. Jangan takut untuk menunjukkannya, karena virgo mungkin akan melihat beberapa hasil yang sangat mengejutkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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