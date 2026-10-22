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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Jika melakukan sesuatu yang istimewa untuk orang-orang terdekat, zodiak aries mungkin khawatir tentang apa yang mungkin mereka pikirkan. Jangan buang waktu untuk khawatir. Semua orang akan bersenang-senang, termasuk aries. 

Semua orang akan memiliki waktu yang tak terlupakan. Lakukan yang terbaik, jadilah diri sendiri yang ceria seperti biasa, dan fokuslah untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Hari ini tepat bagi zodiak aries untuk menikmati waktu berdua dengan bepergian bersama pasangan. Terkait karir, pertahankan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat guna mendapatkan keunggulan.

Sementara itu, jangan terlalu stres dan luangkan waktu untuk melakukan hobimu. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Cinta Aries

Cobalah bepergian bersama orang terkasih, karena hari ini adalah hari yang tepat untuk menikmati waktu berdua. Tinggalkan kekhawatiran dan kunjungi tempat-tempat wisata. Hal ini akan mempererat hubungan dan menciptakan kenangan indah untuk dibagikan.

Editor: Novia Tri Astuti
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