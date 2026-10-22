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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 11.59 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa kesal dan gelisah. Kemampuan diplomasi sagitarius akan diuji hari ini. Oleh karena itu, hindari melakukan kesalahan. 

Kemungkinan, seseorang akan melakukan sesuatu yang melampaui batas, dan sagitarius harus meminta mereka untuk berhenti. Pastikan untuk menyampaikan pesan dengan percaya diri, tetapi jangan sampai membuat permusuhan.

Zodiak capricorn mungkin merasa kecewa dalam beberapa aspek kehidupan. Kemungkinan, pergerakan ini akan membawa beberapa perubahan besar dalam hidup. Kabar baiknya adalah bahwa tekad baru akan mewarnai pikiran capricorn

Cobalah memikirkan keinginanmu, hal-hal yang menjadi penghalang, dan kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius memiliki kejernihan pikiran untuk menilai hubungan asmara saat ini apa adanya. Terkait karir, jangan berkecil hati meskipun ide-ide dan harapanmu tidak berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, jangan kehilangan harapan dan tetaplah tersenyum saat hidup terasa menantang. Pada ranah keuangan, teliti detail kecil sebelum menyelesaikan kesepakatan saat melakukan transaksi properti yang berisiko.

Cinta Sagitarius

Editor: Novia Tri Astuti
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