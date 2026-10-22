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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 22 Oktober 2026 | 11.57 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 22 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Berbagai macam percakapan mungkin terjadi hari ini, zodiak gemini. Orang terdekat gemini mungkin akan menelepon atau melakukan kunjungan. 

Gemini akan merasa tenang saat melakukan  percakapan yang santai dan menyenangkan. Teman atau kolega mungkin juga akan menyampaikan ucapan selamat atas sesuatu yang menarik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan mengalami perkembangan dalam hubungan saat pasangan mengubah pandangannya terhadapmu. Terkait karir, jadikan umpan balik positif sebagai pendorong untuk mencapai target yang lebih tinggi.

Sementara itu, lakukan hal-hal yang disukai, seperti membaca buku, mengobrol dengan teman, atau keluar rumah jika merasa sedih hari ini. Terkait keuangan, cobalah mengeksplorasi berbagai pilihan yang tersedia di pasar properti sebelum gemini memutuskan untuk membelinya.

Cinta Gemini

Hubungan romantis akan semakin berkembang ketika pasangan mengubah pandangan terhadap gemini. Gemini bersemangat untuk mengubah beberapa kebiasaan dan rutinitas lama, serta memulai hal baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
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