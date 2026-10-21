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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 22 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

Ramalan Shio besok Kamis 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ izakowski - Image

Ramalan Shio besok Kamis 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ izakowski

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Kamis, 22 Oktober 2026, hadir buat kamu yang penasaran dengan peruntungan harian.

Hari tersebut berada di bawah pengaruh Ular, sehingga banyak peristiwa menarik yang berpeluang terjadi dalam keseharian.

Unsur Bumi Yin ikut memengaruhi suasana hati, hubungan pribadi, kesehatan, hingga cara kita menjalani pekerjaan sehari-hari.

Setiap tanda memperoleh pesan berbeda, mulai dari karier, asmara, keluarga, sampai perawatan tubuh yang patut dicermati.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Tikus

Karier berpeluang naik, tetapi susun rencana rinci dan jangan ceroboh karena Ular tidak menoleransi kelalaian kerja.

Hubungan pribadi mungkin diuji dan kamu bisa merasa kurang menarik, singkirkan keraguan itu karena penggemarmu banyak.

Pada hari lunar kesebelas, olahraga jangan berlebihan karena kelebihan Bumi memicu nyeri sendi tangan dan kaki.

Hindari latihan sampai tubuh kelelahan, lalu terapkan praktik grounding untuk memulihkan keseimbangan tubuhmu kembali secara perlahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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