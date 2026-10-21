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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 22 Oktober 2026 | 04.49 WIB

Ramalan Zodiak Cinta 22 Oktober 2026: Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

Ramalan zodiak cinta besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific - Image

Ramalan zodiak cinta besok 22 Oktober 2026 / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com – Mulai hari esok 22 Oktober 2026, banyak orang penasaran dengan peruntungan asmara mereka.

Ramalan cinta zodiak untuk besok kali ini mencakup enam bintang, mulai dari Libra hingga Pisces.

Setiap bintang mendapat gambaran berbeda, mulai dari suasana penuh godaan hingga hubungan yang sedikit tegang.

Jadi, bacalah prediksi asmara hari esok ini dengan santai sebagai bahan renungan dalam menjalani hari.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Rabu (21/10), dijelaskan mengenai ramalan cinta zodiak Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces Besok Kamis 22 Oktober 2026.

1. Libra (23 September–22 Oktober)

Suasana asmara terasa begitu hangat, dan Libra yang masih lajang cenderung tampil lebih genit dari biasanya.

Bagi yang sudah menikah atau punya pasangan, sempatkan menikmati waktu romantis berdua bersama orang yang disayang.

Jangan ragu mengambil langkah pertama untuk menunjukkan rasa sayang kepada pasanganmu atau orang yang kamu taksir.

Sedikit usaha saja sudah cukup untuk membuat hubungan asmara terasa jauh lebih manis dan menyenangkan hatimu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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