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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.44 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Rabu, 21 Oktober 2026: Ciptakan Kedekatan Lewat Perhatian

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu dan pasangan sama-sama berusaha menjaga komunikasi serta menciptakan waktu berkualitas bersama.

Kesibukan sehari-hari terkadang membuat hubungan berjalan monoton, sehingga perubahan kecil dalam rutinitas bisa menjadi cara sederhana untuk menghidupkan kembali kedekatan emosional.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bisa dinikmati bersama tanpa harus menunggu kesempatan istimewa.

Percakapan santai, berjalan-jalan, atau merencanakan aktivitas sederhana dapat membantu kalian kembali terhubung setelah menjalani kesibukan masing-masing.

Kamu juga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk membicarakan hal-hal yang selama ini tertunda karena keterbatasan waktu.

Bagi pasangan yang telah menjalin hubungan cukup lama, perhatian kecil tetap memiliki arti penting dalam menjaga kehangatan asmara.

Menanyakan kabar, mendengarkan cerita pasangan, atau menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhannya dapat membuat hubungan terasa lebih dekat.

Editor: Novia Tri Astuti
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