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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Rabu, 21 Oktober 2026: Bangun Hubungan dengan Keterbukaan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Rabu, 21 Oktober 2026, dapat terasa lebih nyaman ketika komunikasi berjalan dengan jujur dan kedua pihak bersedia memahami perasaan masing-masing.

Kedekatan tidak selalu harus dibangun melalui kejutan besar atau momen romantis yang istimewa, sebab perhatian sederhana dan percakapan yang tulus juga bisa memperkuat ikatan emosional.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Sagittarius yang sudah memiliki pasangan, meluangkan waktu untuk berbincang dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat di tengah kesibukan.

Jangan mengharapkan pasangan selalu mampu menebak isi pikiran atau memahami keinginanmu tanpa penjelasan.

Mengutarakan perasaan secara terbuka akan memudahkan kalian mengenali kebutuhan satu sama lain sekaligus mencegah persoalan kecil berkembang menjadi kesalahpahaman.

Jika terdapat sikap atau perkataan pasangan yang membuatmu kurang nyaman, cobalah membicarakannya ketika suasana hati sudah lebih tenang.

Sampaikan keberatan dengan bahasa yang baik dan dengarkan penjelasan pasangan tanpa langsung menyimpulkan bahwa dirinya bermaksud buruk.

Editor: Novia Tri Astuti
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