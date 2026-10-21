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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Rabu, 21 Oktober 2026: Perkuat Kepercayaan Lewat Keterbukaan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Rabu, 21 Oktober 2026, menekankan pentingnya komunikasi yang jujur agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.

Keinginan untuk mempertahankan kebebasan pribadi tetap bisa berjalan beriringan dengan kedekatan emosional, selama kedua pihak bersedia saling memahami kebutuhan masing-masing.

Berikut ramalan asmara zodiak Aquarius pada Rabu, 21 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, percakapan mengenai harapan dan keinginan masing-masing dapat menjadi hal penting untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Persoalan mungkin muncul ketika salah satu pihak merasa kurang dipahami, sementara pihak lainnya belum menyadari bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Ketika pembicaraan mulai menyentuh hal sensitif, cobalah menahan diri agar tidak langsung memberikan tanggapan berdasarkan emosi sesaat.

Dengarkan penjelasan pasangan sampai selesai sebelum menyampaikan pendapat atau menentukan langkah yang dianggap tepat.

Cara tersebut dapat membantu Aquarius melihat persoalan secara lebih utuh sekaligus mengurangi risiko salah memahami maksud pasangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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